Eid-ul-Zuha Holiday: ମେ ୨୭ ନା ମେ ୨୮ କେବେ ମିଳିବ ଇଦ୍ ଛୁଟି, ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର

Eid-ul-Zuha Holiday: ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଈଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା ପାଇଁ ଛୁଟି ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ ରେ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଂଶିକ ସଂଶୋଧନ କରି, ଈଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା ଛୁଟି ଏବେ ମେ ୨୭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେ ୨୮ ରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ମେ ୨୮ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମେ ୨୭ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ରହିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
