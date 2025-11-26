ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପୁରସ୍କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ମସିହାର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା

Trending Photos
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଡ. ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବାଦଲ ଶିକ୍ଦାରଙ୍କୁ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହି ବର୍ଷ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଡ.ସମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକେଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ରଥ ଓ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି।
ମଞ୍ଚ କଳା କ୍କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକ ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଲୋକକଳା ତଥା ରୂପ ସଜ୍ଜା, ବେଶବିନ୍ୟାସ, ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦୋନା ପାଇଁ ରମେଶ ମହାନନ୍ଦ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆନଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ବା ଲୋକବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗରେ କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ତବଲାରେ ଶ୍ରୀ ଶରତ କୁମାର ରଥ, ମର୍ଦ୍ଦଳରେ ପ୍ରଫୁଲ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ, ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ସୁଶୁରୀ ପାଇଁ ଜବାହାର ମିଶ୍ର, ତାର ବାଦ୍ୟ ରେ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଲୋକ କଳା ବିଭାଗରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଗହୀର (ଘୁମୁରା) ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର (ମାହାରୀ) ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଦା ଚରଣ ବଳିଆରସିଂ, ରିନା ଦାଶଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଲୋକବାଦ୍ୟରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ତୈତନ୍ୟ ପାଇକ; ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ; ପାଲା /ଦାସକାଠିଆ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଗି କଳା ଗବେଷକ, କଳା ସଂଗଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଧରଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟ୍ୟକଳା, ଲୋକକଳା ଉପାୟନ ପାଇଁ ହରିହର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବାସନ୍ତୀ ଦାଶ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଗୋଲେଖ ଜୟସିଂ, ଗାନ୍ଧୀ ବାରିକ, ଲଡ଼ୁ ବିଶ୍ୱାଳ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୨୦୨୧୩ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପୁସ୍କାର ମଧ୍ୟ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରୂପକ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ (ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଂଗୀତ) ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ (କଣ୍ଠ ସଂଗୀତ) ନୃତ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ (ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ), ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ (ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ); ଦେବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ, ମନୀଷା ରଥଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ, ଲୋକ କଳା ସ୍ୱରୂପା ସିଂଙ୍କୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତରାଇଙ୍କୁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲୋକବାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।