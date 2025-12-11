Advertisement
OTET exam Schedule: ଡିସେମ୍ବର ୧୭ରେ ଓଟିଇଟି, ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।   ଉଭୟ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧,୬୦,୩୭୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପେପର ୧ ପାଇଁ ୪୭,୭୨୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପେପର ୨ ପାଇଁ ୧୨,୬୫୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୪୫୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ସକ୍ଷମ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରାଯିବ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଓଏମ୍‍ଆର ସିଟ୍ ଡିଜି ଲକରକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୩୯ ଟି ରୁଟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିବହନ କରାଯିବ।

ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବୋର୍ଡ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‍ କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୫ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲ।। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋଶାଳ୍‍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍‍ ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ବୋଲି ପୁଲିସ ଗ୍ରହଣ କରି ଛାନଭିନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବୋର୍ଡର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ୨୦୧୯ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଜାନୁୟାରୀ ୧୬, ୨୦୧୯ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଛବିସବୁ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆାରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ୨୦୧୯ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପୁନର୍ବାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଖାତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

