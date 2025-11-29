ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ୨୧୦ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ରାଜ୍ୟ ତହବିଲକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ବଡ଼ ଅଙ୍କରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥଶ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁହେଉଥିବା ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ରାକାଯାଇପାରିଛି।
ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇକେଓ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୮ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୫୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୨୧୦ କୋଟି କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ମୁଲତବି ପ୍ରସ୍ତାବର ଶୀର୍ଷକଟି ଥିଲା ଇ-କେୱାଇସି ପରେ ଏବେ ସର୍ଭେ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର । ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ । ମୁଲତବି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଗୋଟପଟେ ସରକାର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମାଉଛନ୍ତି । ଗତ ଚାରି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଚିଠି ହୋଇଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ନାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ । ରାଜ୍ୟରେ ୪୯ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୭୫ଜଣ ରାସନକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ସିଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା ପ୍ରମୁଖ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାସନକାର୍ଡରୁ ଯେଭଳି ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ନପଡନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲଲି ପପ୍ ଧରାଇ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଝୁନ୍ଝୁନା ଛଡାଇ ନେବାଭଳି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ ରାସନକାର୍ଡ କାଟିବା ନାଁରେ ସରକାର ଆତଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ସଦସ୍ୟ ସିଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ରାସନକାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ରାସନକାର୍ଡ କଟିଲେ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । କାରଣ ରାସନକାର୍ଡଧାରୀ ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ।
ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧିଦଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଥ୍ୟା ଓ କପୋଳ କଳ୍ପିତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପାଖପାଖି ଏକ ଲକ୍ଷ ପରିବାକରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଧ୍ୟାନଆକର୍ଷକାରୀ ଆଲୋଚନାରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଓ ପଦ୍ମଲୋଚନା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ମୁଲତବି ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହ ବହୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ସରକାର ୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ କୋଟି ୮୬ ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମଧ୍ୟରୁ ୬ଲକ୍ଷ ୯୫ହଜାର ୫୩୦ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠୁଥିଲା । ୭୫ହଜାର ୩୦ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ୪୫,୪୯୬ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ । ଏହିପରି ମୋଟ ୮ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୫୬ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୨୧୦ କୋଟି କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରୁ ୪୮,୭୬୪ଜଣ, କେରଳରୁ ୨୮,୬୧୩ଜଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ୧୨,୦୬୯ଜଣ ଇ-କେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବଦେନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୮୩୭ଜଣ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୩ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜାର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।