ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହଟାଅ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର-ଭଦ୍ରକରେ ୧୭ ଅଟକ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ଦପାଳନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ନିରାପଦ ବସତିସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୧୭ ଜଣ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ସହ ବେଆଇନ ଘରକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ୧୭ ଜଣ କଲିକତାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ଟାଉନ ପୁଲିସ ଭଦ୍ରକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଠାବ କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ରହିଛି । ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି ।