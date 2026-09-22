Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Textbook Errors: ୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି

Textbook Errors: ୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି

ଦାସ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ (NYCS)ର ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, NYCS ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କଥିତ ତ୍ରୁଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:30 AM IST
Textbook Errors: ୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର...
2
3
4
5