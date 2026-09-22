/Textbook Errors: ୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି

Odisha School Textbook Errors: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କଥିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। CJPର ସହ-ସଂଯୋଜକ ସୌରଭ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଭୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜବାବଦେହିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଦାସ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ (NYCS)ର ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, NYCS ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କଥିତ ତ୍ରୁଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On the irregularities in the school textbook, Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, "... An investigation into the Rs 380 crore irregularity regarding textbook printing, accountability for the responsible ministers, and the… pic.twitter.com/jCXl52Nxg7
— ANI (@ANI) September 21, 2026
୩୮୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାପିବାରେ ପ୍ରାୟ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ CJP ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏଠାରେ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି, ତାହା CJP ଓ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କହୁନାହାନ୍ତି।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ CJPର ସମର୍ଥନ
CJP ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସୌରଭ ଦାସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାବି ଉଠାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ସେହିପରି, ‘ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ କରୋ’ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବେ ସୌରଭ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଟଣୀ, ସାଲେପୁର ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାମିଲ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ କଥିତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିପରି ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ତାହା ଏବେ ଏହି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି।