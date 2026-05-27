Odisha Thunderstorms Alert: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ (୫୦ରୁ ୬୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 27, 2026, 05:51 PM IST

Odisha Thunderstorms Alert: ଡ଼ହଡ଼ହ ଖରାସହ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Thunderstorms Alert: ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିବେଶ ପାଗ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି, ମୁରୁଡା ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ୩ ସେମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ (୫୦ରୁ ୬୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗିରର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା (୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା), ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା, ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ସେହିପରି ୨୮ ତାରିଖରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମାନ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ। ୩ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ୪ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ତୀବ୍ରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ନେଇ ବି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା (ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଇତ୍ୟାଦି) ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟୱେଭ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ  ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ତା’ ପାଖରେ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବେଗରେ ଏବଂ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

