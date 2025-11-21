ବଦଳିଲା ବାଲି, ପଥର ଖାଦାନ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବେ ଇ-ଲଟେରିରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଖାଦାନ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲି, ମୋରମ ଓ ପଥର ଭଳି ମାଇନର ମିନେରାଲ ଖନନ, ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ଏହିପରି ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିପରି ଠିକଣା ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରି ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ଏହି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବେଆଇନ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯୋଗୁ ସରକାରୀ କଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ ନିୟମ ୨୦୧୬କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଜମି ହେଉ ବା ଇଡ୍କୋ ଜମିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ।