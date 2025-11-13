Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3000491
Zee OdishaOdisha Trending

୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଟାର୍ଗେଟ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସୀମା ବା ସିଲିଂ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଠାରୁ ଅ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:06 PM IST
  • ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ୯୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁରେ ୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।

Trending Photos

୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଟାର୍ଗେଟ

୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଟାର୍ଗେଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ବରଗଡ଼ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
 ଏହି ସମୟରେ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସୀମା ବା ସିଲିଂ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବେ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଋତୁ ଲାଗି ଅଧିକ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ  ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୬୯ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ଗ୍ରେଡ୍‍ ଧାନ ଲାଗି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିଛା ଆହୁରି ୨୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।  ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ୨୩୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୧୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହିବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ୬୯ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ୯୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଧାନ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁରେ ୨୦ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବଋତୁରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କିପରି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଯିବା ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Kharif Paddy procurement
୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ଟାର୍ଗେଟ
top 10 news today
Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କାଲି ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
ISKCON Rathyatra
ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ରଥଯାତ୍ରା! ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରୁଛି ଇସ୍କନ
Odisha news
Childrens Fest Suravi:ସୁରଭିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ କେଏମ.ଭାଲିଆସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News: ୧୩୭ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ନିଶା ବେପାରୀ