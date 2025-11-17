Advertisement
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହେବ ଓ୍ୱାନ୍‍ଷ୍ଟପ୍‍ ସେଣ୍ଟର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ: ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବ ଓଡ଼ିଶା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକା।ର ଏହିକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:59 PM IST

ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ହେବ ଓ୍ୱାନ୍‍ଷ୍ଟପ୍‍ ସେଣ୍ଟର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ: ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବ ଓଡ଼ିଶା

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକା।ର ଏହିକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବାର ଓ୍ୱାନ୍‍ଷ୍ଟପ୍‍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

  ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିଠା ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ଉପରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ, ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ “ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସପ୍” ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏହି ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।

କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସେବା, ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଜୀବିକା ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଏହି ନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଫଳରେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ଦୃଢ଼ କରିବ । ସମବାୟ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମିତିର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପୁଟରୀକରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ, ଆବାସ, ବିପଣନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବୟନ, ରେଶମ ଚାଷ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବାୟର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।

ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଏହି ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହାର ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜନମତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ୪ଟି ଜୋନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ନିବନ୍ଧକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାଶ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିଠା ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ  କରିଥିଲେ ।

