ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବ ନୂଆ ଆଇନ, ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା

ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇନ ଆସିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ।  ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚରେ ଏହି ଆଇନ ରହିବ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସଂର ଓ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇନ ଆସିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ।  ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚରେ ଏହି ଆଇନ ରହିବ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସଂର ଓ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 

ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ ହାଉସ ସମ୍ବିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲ।  ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଜେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ନେଇ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡିଶା ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିଖୁଣ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ଓଡିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ୍ ରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜିକୃତ କବଲା କିମ୍ଭା ଅନାନ୍ୟ ବୈଧ ଦଲିଲ ସମ୍ବଧୀୟ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମି ଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିବାବେଳେ ଅଫଲାଇନ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱଇଣ୍ଡୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିଥିବା ଜମି ସବୁ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ପୁନର୍ବାର  ଫେରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ  ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି l ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ୫୮ ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରାୟ ୩୭ ହଜାର ଏକର ଜମିର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଜମି ଗୁଡ଼ିକର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ରହିଅଛି ତାର ଠିକ୍ ଆକଳନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ କିପରି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି  ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

 

