ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିମାଣ  ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୦ହଜାର କୋଟି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଏହା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ସରକାର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗମନାଗମନ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ଧାନ କିଣାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ୫ଟି ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିଠା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ତର୍ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମୂଳ ବଜେଟ୍‌ର କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବହୁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଗତ ୮ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଦରକାର, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

