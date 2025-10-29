‘ମୋନ୍ଥା’ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସହାୟତା ରାଶି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ

କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବି ଘର ବା ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ମୋନ୍ଥା ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଭେ ଅଧ଼ିକାରୀ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଆକା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବି ଘର ବା ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ମୋନ୍ଥା ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଭେ ଅଧ଼ିକାରୀ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତା ଲାଭ ଯୋଜନାରେ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଆନ୍ତା ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଛି ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେତୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିଛି।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝାର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏପରିକି କିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଏବଂ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୩୩ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ୧୧ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ୧୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାନ୍ଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା କାକିନାଡ଼ାରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଛତିଗଡ଼ ଯିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତ୍ୟା ନରସପୁରଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଆଶଙ୍କିତଠାରୁ କମ୍ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା। ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶଙ୍କିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିଲା।
ତଥାପି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପବନ ବି ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କ୍ଷତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁକ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ।
ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୁନିଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିପତ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାସ୍ତୁତି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।