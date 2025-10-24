୧୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ କିଲୋ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବେ ସରକାର

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ  ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ କିଲୋ ଅଧିକ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ୧ବ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ମାସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ  ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପଅା୍ରୟ ୩ େକାଟି ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

ଯେଉଁ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,  ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।  

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୫ କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ  ମୁଣ୍ଡପିଛା ମାସିକ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 

ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଉଠାଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଚାଉଳ କିଣିବା ଓ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।

୧୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ କିଲୋ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବେ ସରକାର
