ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ତହସିଲରେ ଏହି ନିବନ୍ଧନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜେ ଅନଲାଇନରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜମି କିଣାବିକା କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୪୪ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରଅୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଥିବା ୨୧୭ଟି ଉପ ନିବନ୍ଧନ ବା ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମିଜମା କିଣାବିକା ନିବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଜ ଜମି ବିକିବା ଅବା କିଣିବା ଲାଗି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଖରି ରଖି ଏହି ସାଧାରଣ ସେବାକୁ ତହସିଲ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପଲାଗି ରାଜ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୩୨୦ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି।