Kanya Bibah Scheme: ଆସୁଛି ବିବାହ ଋତୁ, ସରକାର କନ୍ୟାକୁ ଦେବେ ୫୧ ହଜାର ଟଙ୍କା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ’ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପହାର ଦେବା ଲାଗି ଉତ୍କଳିକା ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳିକା ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗି ପାଉଁଜି, ଶାଢ଼ି ଓ ବିନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବିବାହରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସମୁଦାୟ ୫୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣର ୭ ଦିନ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଉପହାର ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତଥାପି ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ କରୁଥିବା କନ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବୟସ ଅତିକମରେ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ ଅତିକମରେ ୨୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଆବେଦନକାରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରର କନ୍ୟାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ: ୧. ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ। ୨. ବୟସର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍)। ୩. ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ୪. ପରିବାରର ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ୫. କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ (ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ)। ୬. ବିବାହର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର।