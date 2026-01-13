Advertisement
 ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜାତୀୟ ସବ୍‍ଜୁନିୟର ରଗ୍‍ବୀ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍  ରଗବୀ ଆସୋସିଏସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।  ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:59 PM IST
  କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା. ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଦଶମ ସବ୍‌-ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୫'ରେ ଦେଶର ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ଏବଂ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସମୁଦାୟ ୬୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ମଣିପୁର, ଆସାମ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଭଳି ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

 ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜାତୀୟ ସବ୍‍ଜୁନିୟର ରଗ୍‍ବୀ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍  ରଗବୀ ଆସୋସିଏସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।  ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା. ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଦଶମ ସବ୍‌-ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-୨୦୨୫'ରେ ଦେଶର ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ଏବଂ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସମୁଦାୟ ୬୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ମଣିପୁର, ଆସାମ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଭଳି ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତିଥେୟତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ କେବଳ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭାରତର ରଗବୀ‌ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା, ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପରିଚାଳନାଗତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଦେଇ ଡା. ୟେଦୁଲା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତିଥେୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।"

ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ରଗବୀ‌ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତୀୟ ରଗବୀ‌ର ବିକାଶ ଏବଂ ସଫଳତା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଶର  ରଗବୀ‌ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମଡେଲ୍ ସାଜିଛି। ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।

ଓଡ଼ିଶା ରଗବୀ‌ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ରଗବୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

Sub Junior Rugby Championship
Rugby Jubjunior: କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ସବ୍‍ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗ୍‍ବୀ
