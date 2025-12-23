Affordable Housing: ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବ ଅଭିନବ ଯୋଜନା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦରରେ ସୁଗମ ଆବାସ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏଥିନେଇ ଅଭିନବ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ।
ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉଷାପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୁଲଭ ଆବାସ ସମାବେଶୀ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ସହର ଗଠନର ମୂଳ ଆଧାର। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଜମି ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଲଭ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ରୂପାୟଣ କରାଯିବ।”
ଆବାସ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବା ସହ ଏହା ସମାବେଶୀ ସହର ଉନ୍ନତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ’ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ସହରୀ ଜମିର ଅଭାବ, ଆବାସନ ଯୋଗାଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶସ୍ତା ଆବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସୁଲଭ ହାଉସିଂ ଇନ୍ ପାର୍ଟନରଶିପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶସ୍ତା ଆବାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ ହାଉସିଂ ମିଶନର ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଭାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କର୍ମଶାଳାରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ “ସସ୍ତା ଆବାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଢାଞ୍ଚା” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଜମି ସକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜମି ସଂଗ୍ରହ ମଡେଲ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ପାରଦର୍ଶୀ ଜମି ଇନ୍ଭେଣ୍ଟରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେଲ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଭଳି ନୂତନ ଅର୍ଥାୟନ ପଥ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।