ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥିବା ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଚାଉଳ କିସମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଥିଲାଗି ପାଇଲଟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଏକ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରହିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ୯୧ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର୨୮୭ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ତିର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ଏହି ଚାଉଳରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ରହିଥାଏ। ୧୦-୧୨% ପ୍ରୋଟିନ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଥିନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।