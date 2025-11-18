ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ ନୂଆ ତହସିଲ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ୪ଟି ନୂଆ ତହସିଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛି। ଏହି ଚିଠି ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ଟି ନୂଆ ତହସିଲ ଖୋଲିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ େଗାଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ତହସିଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ୫୮ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ ୩୧୭ଟି ତହସିଲ ରହିଛି। ତହସିଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କ୍ଷମତା ବହନ କରନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୃତିି କ୍ଷମତା ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏବେ ତ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଇା ବି ତହସିଲରେ କରାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୪୪ ତହସିଲରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ତହସିଲକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ତହସିଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏହି ନୂଆ ତହସିଲ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମେଣ୍ଟାଯାିପାରିବ େବାଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।