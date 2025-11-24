ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ: ପ୍ରଶାସନରେ ଧାଁ ଧପଡ଼

ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିଗୁଡହ଼ିକରେ ବର୍ଶର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିଗୁଡହ଼ିକରେ ବର୍ଶର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ।
ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 'କଟନି ଛଟନି' ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଥର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ମିଲର ଯେମିତି ଠିକଣେ ସମୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବେ , ଧାନ ଠିକଣା ସମୟରେ ଉଠିବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ମଣ୍ଡିକୁ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି୧। ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ୧୦ରୁ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।