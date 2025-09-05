ଓଡି଼ଶାରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ୧୦୦୦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍
ଓଡି଼ଶାରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ୧୦୦୦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି  ଓଡ଼ିଶା ୬୦୦ଟି ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଇ-ବସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ୪୦୦ଟି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇବେ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୨୫ଟି ଇ-ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଝାରସୁଗୁଡା, କେଉଁଝର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ (CRUT) ଦ୍ୱାରା "ସାଧାରଣ ବସ୍" ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଲଭ ଓ ସବୁଜ ପରିବହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଇ-ବସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ୪୫୦ଟି ଇ-ବସ୍ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଇ ବସ୍ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଇ ଅଭିଯାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୪,୩୨୯ଟି ଇ-ବସ୍ ଚାଲୁଛି। 

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "୬୦୦ଟି ଇ-ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ସହର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।"

