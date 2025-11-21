ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଘରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର, ସବୁ ରେକର୍ଡ ମଗାଗଲା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଗୃହ ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଏଥିନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାଧାରଣ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଇଚି ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ସ୍ଥିତି କ’ଣ, ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି କି ନା ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଏବେ କେଉଁଠି ସେ ରେକର୍ଡକୁ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଘର ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ପ୍ରିୟାବ୍ରୀତି ତୋଷଣ ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ନିର୍ବାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବଣ୍ଟନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ନଥିକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନପ ଆୟକାରୀ ବର୍ଗ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘର ମିଳିଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ନିକଟରେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଅନେକ ଘର ପାଇଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପୁଣିଥରେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘରକୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ା କର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏପରି ବୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅୈବରୋଧ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ବା ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର।