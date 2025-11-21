Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରି ଏବେ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିଲାଗି ଏକ ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହିକ୍ରମରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟକ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୫। ଏହି ଚୟନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୟୁନିଫର୍ମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ।
ଏହି ଆୟୋଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିପରି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।