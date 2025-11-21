Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3013317
Zee OdishaOdisha Trending

ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୋହନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା: ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗଠନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା

ନିକଟରେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା  ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରି ଏବେ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି

|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:18 PM IST
  • ଏହିକ୍ରମରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟକ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୫। ଏହି ଚୟନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର  ୟୁନିଫର୍ମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ।

Trending Photos

ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୋହନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା: ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗଠନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିକଟରେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା  ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରି ଏବେ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିଲାଗି ଏକ ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହିକ୍ରମରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟକ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୫। ଏହି ଚୟନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର  ୟୁନିଫର୍ମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ।

ଏହି ଆୟୋଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିପରି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍‍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍‍ ଷ୍ଟାଫ୍‍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍‍ ସହାୟକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ  ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Uniform services recruitment Board
ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୋହନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା: ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗଠନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି
Low cost Housing Scheme
ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଘରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର, ସବୁ ରେକର୍ଡ ମଗାଗଲା
cabinet decission
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ନୂଆ ଖଣିଜ ଆଇନ, କ’ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Miner Mineral Rule
ବଦଳିଲା ବାଲି, ପଥର ଖାଦାନ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବେ ଇ-ଲଟେରିରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଖାଦାନ
Odia News
Bihar Cabinet: ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୃହ... କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ବିଭାଗ ? ଜାଣନ୍ତୁ