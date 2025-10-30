Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଖଣିରୁ ବନ୍ଦରକୁ କୋଇଲା ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନଦୀପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ (ଏମସିଏଲ୍) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେଜାତୀୟ ଜଳପଥ-୫ ଏବଂ ୬୪ରୁ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ସିଏଲ୍ ତାଳଚେର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ କୋଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଲ୍କ କାର୍ଗୋର ସୁଗମ ପରିବହନ କରିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ କମ କରିବାରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହା ସହଭାଗୀ ହେବ।
ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୈଧାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ହାସଲ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ ଜମି ଯୋଗାଇବ, ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାଇଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ l ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥକୁ ମୋଡାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।