Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଚମ୍ପୁଆର ACSO, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ...

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏଜ୍ ଅଧିକାରୀ (ACSO)। ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ACSO।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ସିଜିନ୍ (KMS) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭୂମାରାମ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ LAMPCS ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗୀ। ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାଡି଼ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ମୁଭୂମାରାମ ମୁର୍ମୁ ଅନ୍ୟ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ। ଗିରଫ ହେବା ପରେ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।