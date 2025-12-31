Vigilance Raid 2025: ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡର ଚିଠା... ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଜବତ

Vigilance Raid 2025: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପରାଧ ଦୁନିଆର କାରନାମା କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ର କଳାଚିଠାରେ ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କିଏ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ।
Trending Photos
Vigilance Raid 2025: ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ୨୦୨୫ ମସିହା। ଆଉ ଏକ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପି ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିବ ନୂଆ ସକାଳ ହେବ, ନୂଆବର୍ଷ ଏ ଭାରତରେ ପାଦ ଥାପିବ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଏବର୍ଷରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପରାଧ ଦୁନିଆର କାରନାମା କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ର କଳାଚିଠାରେ ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କିଏ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୦୨ ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ୨୧୨ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ୩୬ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୫୩ ଜଣ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।
ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ୨ ଜଣ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ୧୭ ଜଣ ବନ ବିଭାଗ...୨ ଜଣ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାରୀ, ୬ ଜଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ, ୧ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ୨ ଜଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ୨ ଜଣ CT&GST ସହାୟକ କମିଶନର, ୨ ଜଣ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ୧ ଜଣ CSO, ୧ ଜଣ DLO, ୧ ଜଣ MVI, ୧ ଜିଲ୍ଲା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ୧ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ୨୨ ଜଣ ପିଆର ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁ ଅଧିକାରୀ, ୧୬ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର, ୬ ଜଣ ଆଇସିଡିଏସ୍ ।
କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଲାଞ୍ଚ/ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଅନୁପାତିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ।
୧- ୪୯ ଟି ଡିଏ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ; ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତିକ ସମ୍ପତ୍ତି (ଡିଏ) ଖୋଳାଯାଇଛି।
୨- ୯୭ ଟି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ; ୧୦୫ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ୧୧୪ ଜଣ
୩- ୨୬.୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଫସିଛନ୍ତି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଘର, ଅଫିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା
୧୫୩ ଟି କୋଠା, ୧୮.୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା, ୭୧୪ ଟି ପ୍ଲଟ୍, ୧୨ ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଜମା ୩୬.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଳାଯାଇଛି ଏବଂ ନଗଦ ୮.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମୁଖ ନଗଦ ଆଦାୟ:
ଶ୍ରୀ ଧୀମାନ ଚକମା, ଆଇଏଏସ୍ (୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚ୍), ଉପ-କଲେକ୍ଟର, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା-କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କଠାରୁ ୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ (୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ଏବଂ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)।
ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ସାରଙ୍ଗୀ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ଲାନ ରୋଡ୍ସ, ଆରଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଲାସି ସମୟରେ ୨.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ
ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ଡିଡି ଏବଂ ପିଡି, ଜଳସେଡ୍, ମାଲକାନଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ତଲାସି ସମୟରେ ୨.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ।
ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର, ଜୟପୋର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟଙ୍କ ଉପରେ ତଲାସି ସମୟରେ ୧.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ।
ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୭୩.୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ତହସିଲଦାର, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ।
ତଦନ୍ତ
ଟ୍ରାପ୍/ଡିଏ ମାମଲାରେ ୪୮୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ।
ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୧୧୯୯ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୫୧.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧୧୯ଟି ମାମଲାରେ ୨୪୬ଟି କୋଠା/ଫ୍ଲାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଡିଏ ମାମଲା
ସଂଲଗ୍ନ-କ
୧) ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ସାରଙ୍ଗୀ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆରଡି, ଯୋଜନା ଏବଂ ରାସ୍ତା, ଆରଡବ୍ଲୁ
ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଟଙ୍କା ୯,୦୮,୨୭,୦୦୯/-।
୨) ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏଇ), ଆରଏଣ୍ଡବି, ଡିଭିଜନ-୩,
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଟଙ୍କା ୮,୫୩,୧୯,୭୫୪/-।
3) ଶ୍ରୀ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ହଂସଦାହ, ଏମଭିଆଇ, ବୌଦ୍ଧ, ଜିଲ୍ଲା-ବୌଦ୍ଧ -
୬,୩୫,୨୩,୫୬୭/- ଟଙ୍କା।
4) ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକ, ଡେପୁଟି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଆଇ/ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ
ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଜୟପୋର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ - ଟଙ୍କା ୫,୨୦,୭୦,୬୮୫/- ଟଙ୍କା।
5) ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଓଏଫଏସ-1, ଡିଏଫଓ (ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର), କେନ୍ଦୁ
ଲିଫ୍ ଡିଭିଜନ, କେଉଁଝର - ଟଙ୍କା ୪,୮୧,୫୯,୨୮୫/- ଟଙ୍କା।
6) ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳଛାୟା-ସହ-ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ମାଲକାନଗିରି - ଟଙ୍କା ୪,୪୬,୨୨,୫୯୮/- ଟଙ୍କା।
୭) ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦାରସି ସାହୁ, OWS, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ (PA), ITDA,
ବୋନାଇଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ - ଟଙ୍କା.୪,୩୮,୯୧,୯୮୮/-।
୮) ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ବାଗ୍, ପୂର୍ବତନ ପିଡି, ଜଳବିଭାଜିକା, ରାୟଗଡ଼ା, ଅତିରିକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳବିଭାଜିକା ବିକାଶ,
ଓଡିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଟଙ୍କା.୩,୯୯,୪୪,୬୫୩/-।
୯) ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ
କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, କଟକ - ଟଙ୍କା.୩,୪୭,୩୬,୧୬୬/-।
୧୦) ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ପତି, OAS, ତହସିଲଦାର, ରେମୁଣା, ଜିଲ୍ଲା-ବାଲସୋର -
ଟଙ୍କା.୩,୨୫,୫୫,୦୭୭/-।
Also Read: Politics News: EVMରେ ନୁହେଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି...ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ
Also Read: Peanut Side Effects: କେଉଁମାନେ ଭଜା ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଉଚିତ୍...ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ କ୍ଷତି?