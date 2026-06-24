Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha Weather: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ! ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

Odisha Weather: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ! ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

Odisha Weather: ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଜୁନ୍ ୨୬-୨୭ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ; ଜୁନ୍ ୨୭-୨୮ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ; ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୮-୨୯ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:08 PM IST
Odisha Weather: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ! ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା କମ୍...ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI
RBI Governor34 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Keonjhar News1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Sujata Kartikeyan1 hr ago