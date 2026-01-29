Odisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ଆଗକୁ କମିବ ଶୀତ । ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ରହିବା ସହ କାକର ପଡିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତିରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #28thJanuary,2026.https://t.co/5NjfPCRxmX
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 28, 2026
ସେହିପରି ଆଜି( ଗୁରୁବାର) ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ , କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କି ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁଆ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଳାହାଣ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳେ କୁହୁଡି଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖାଯିବ।
ଏହି ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଥଣ୍ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ର ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି।