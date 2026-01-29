Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3089904
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ଆଗକୁ କମିବ ଶୀତ । ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ।  ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ରହିବା ସହ କାକର ପଡିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତିରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:22 AM IST

Trending Photos

Odisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ଆଗକୁ କମିବ ଶୀତ । ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ।  ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ରହିବା ସହ କାକର ପଡିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତିରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

 

ALSO READ: Khandagiri Jatra Mahakumbha 2026:ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖଣ୍ତଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ;କେଉଁସବୁ ନାଟକ ହେବ ପରିବେଷଣ?ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ALSO READ: Union Budget 2026: ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର!ଏତିକି ହଜାର ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ସେହିପରି ଆଜି( ଗୁରୁବାର) ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ , କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କି ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁଆ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଳାହାଣ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ  ସକାଳେ କୁହୁଡି଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ୩୦ ତାରିଖ  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଓଡ଼ିଶାର୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖାଯିବ।

ଏହି ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଥଣ୍ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ  ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ର ତାପମାତ୍ରା ରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି  ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆହୁରି ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଆଜି ଏହି ୫ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ଅଡୁଆ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ
India vs New Zealand
IND vs NZ: ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
India vs New Zealand
IND vs NZ t20: ଭାରତକୁ ୨୧୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ