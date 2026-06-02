Odisha Weather Report: ଆଜି ବି ଜାଳିଲା...୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପିଲା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାରା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:47 PM IST

Odisha Weather Report: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। IMD ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯିଏକି ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଏହା ପରେ ୪୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ଏହା ପଛକୁ ଥିଲା।

ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରେ ୩୯.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୩୯.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ ୩୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୩୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୮.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ୩୭.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିପରୀତରେ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ପାରାଦୀପରେ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୫.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପୁରୀରେ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ତାପମାତ୍ରା ଢାଞ୍ଚା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ପବନର ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

