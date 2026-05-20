Weekly Panipaga Report: ପୂରା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ...ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ମାଡ଼ିଆସିବ କାଳବୈଶାଖି

Weekly Panipaga Report: ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
Weekly Panipaga Report: ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କହିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଟୱେଭ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ IMDର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ପରି ସ୍ଥିତି ରହିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତା’ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲିଗୁଡ଼ାରେ ୩ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୱେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି।
ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତ୍ରି ଉଷ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଜାରି ରହିପାରେ।
ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ଥିଲା।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣର ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆଇଏମଡି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହା ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଦୁର୍ବଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅମଳ ଫସଲ, କଦଳୀ ବଗିଚା, କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ଢିଲା ନିର୍ମାଣକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ, ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ।
