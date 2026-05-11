Odisha Panchayat: ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ

Odisha Panchayat: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ କିପରି ଦୃଢ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
Trending Photos
Odisha Panchayat: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ "ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହାନ ସମ୍ମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ଶାସନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନଜନକ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଟାଲାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ପାଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଳ-ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହାତିବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ କିପରି ଦୃଢ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।
କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା?
ପୋଟାଲାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଚାଟପୁର ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା) - ରାଙ୍କ ୩ ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପୁରସ୍କୃତ
ପାଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା) - ରାଙ୍କ ୩ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ- ୫୦ ଲକ୍ଷ (ଓଡିଶାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ)
ହାତୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା, ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ) - ରାଙ୍କ ୨ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ - ୩୭.୫ ଲକ୍ଷ
ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ପୋଲସରା ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା) - ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ-୩୭.୫ ଲକ୍ଷ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସଫଳତା "ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା"ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
Also Read: Panchank Yog: ଶୁକ୍ର ଶନି ମିଶି ଗଠନ କରିବେ ପଞ୍ଚକ ଯୋଗ, ୧୨ ମେରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ
Also Read: LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍