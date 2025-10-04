Advertisement
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲିଯାତ୍ରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଐିତିହ୍ୟ   ବ୍ରିଟିଶ୍‍ ସଂସଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ବ୍ରିଟେନ୍‍ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଏହା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ୍‍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ହାଉସ୍‍ ଅଫ୍‍ ଲର୍ଡସରେ ଉଦ୍‍ଘାଟନ ହେବ। ‘ସତତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଗୌରବମୟ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍‍ଯାପନୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍‍ ଦୁଇଦିନ ପରେ ହାଉସ୍‍ ଅଫ୍‍ ଲର୍ଡରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।    

ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଏକଦା କଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ୪୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଧବମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଇତ ଜାହାଜରେ ନୌଚାଳନା କରିଥିଲେ- ଏହା ଆନ୍ତଃ-ସାଂସ୍କୃତିକ କୂଟନୀତିର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦାହରଣ। ଆଜି, କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲି ଯାତ୍ରା ଏହି ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି, ଏହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ପାଳନ କରୁଛି।

"ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି" ବୋଲି ସଂଗଠନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ  କହିଛନ୍ତି।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ୱେତା ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। "ଲଣ୍ଡନରେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ୟୁକେ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମେ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ, ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବୋଳି ଶ୍ୱେତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।

ବାଲି ଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସହ-ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବାହକ ଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିତର୍କକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘର, ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥର ସମସାମୟିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ।

ଏହା ବାଲି ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ- ସହଭାଗୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ। ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୌରବ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ୱେତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।

 ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଭାରତର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଅମୁଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇସାରିଛି।    ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ୟୁନେସ୍କୋର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।  

