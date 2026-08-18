Add Zee Business As A Preferred Source
App

DGP Selection:ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା,ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

DGP Selection: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ (DGP) ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଚୟନ ବେଳେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ୟୁପିଏସି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 18, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:14 PM IST
DGP Selection:ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା,ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
Image Credit: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
2
3
4
5