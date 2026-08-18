DGP Selection:ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା,ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

DGP Selection: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ (DGP) ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଚୟନ ବେଳେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ୟୁପିଏସି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଆଇଏଲ୍ ର ଶୁଣାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ତପୀଠ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ବିଷୟରେ ୧୮ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଥିବାରୁ ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ୍ ମଖ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାଯିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନ ୧୯୯୦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଓ୍ବାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ ଡିଜିପି ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜିପି ମିଳିପାରିନାହାନ୍ତି।
ଆଜି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ।
ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଡ-ହକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ’ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।