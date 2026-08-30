Odisha News: ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା,‘Sunday on Cycle’ ରାଲିରେ...

Odisha News: ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସବୁଜ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଆଜି 'ସାଇକେଲରେ ରବିବାର' ରାଲିର ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଯାହା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳନର ମହାନ ସମାପନ। କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏକାମ୍ର କାନନ ସ୍କୋୟାରରୁ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିନି ଦିନିଆ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। "ଏକ ଘଣ୍ଟା ଖେଳ କେ ମୈଦାନ ମେଁ" ନାମକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି', ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 'ଖେଳ' ଏବଂ ଆଜି 'ମୁଭ୍' ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାଇକେଲରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ "ଖେଳିବା ଓଡ଼ିଶା, ଜିତିବା ଓଡ଼ିଶା" ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ।ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। "ଆମେ ପ୍ଲେଷ୍ଟେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ," ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡୋପିଂଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା, ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଯାନବାହାନ ଇନ୍ଧନ ନିର୍ଗମନକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସାଇକେଲ ଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ,ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ #FitIndiaNSD2026, #KhelegaBharatJeetegaBharat, #FitIndia, ଏବଂ #KhelibaOdishaJitibaOdisha ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସୁଧାକର ନାୟକ,ଏବଂ CISF କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଇଁ ଭାରତ (MY Bharat),ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା (NSS), NDRAF ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।