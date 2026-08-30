Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା,‘Sunday on Cycle’ ରାଲିରେ...

Odisha News: ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସବୁଜ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଆଜି 'ସାଇକେଲରେ ରବିବାର' ରାଲିର ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:52 PM IST
Odisha News: ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା,‘Sunday on Cycle’ ରାଲିରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ SI ସ୍ୱାମୀ
2
3
4
5