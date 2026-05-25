Petrol Diesel Price Increase: ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର, ଲିଟର ପିଛା...

Petrol Diesel Price Increase: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୭୧ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନୂଆ ତେଲ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ୧୨ ପଇସା  ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୯୫ .୨୦ ପଇସାରେରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 07:29 AM IST

ମେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଟ୍ରାକ୍:
ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୮୭ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଟର ପିଛା ୩ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।

ଚେନ୍ନାଇ-କୋଲକାତାରେ ଦର କ’ଣ?
ଏହି ସମୟରେ, କୋଲକାତାରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୩.୫୧ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୯.୮୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ,ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ  ୧୦୭.୭୭ ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୯ .୫୫ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଅଛି କି?

ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ସରିଯିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରି, ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOCL) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ୧୪% ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ ୧୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

CNG ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି
ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; CNG ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (IGL) ଦିଲ୍ଲୀରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରି ୮୧.୦୯ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ,ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ CNG ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୧୫ ରେ ୨ ଏବଂ ମେ ୧୭ ରେ ୧ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଟୋ-କ୍ୟାବ୍ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ
ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ୪.୭୫ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୦୦ ରୁ କମ୍ $ ୯୮.୬୨ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, CRISIL ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୩ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।

