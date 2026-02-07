Advertisement
Ola Uber Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ଅଲ ଇଣ୍ତିଆ ବ୍ରେକ୍ ଡାଇନ୍ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଓଲା,ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଡ୍ରାଉଭର୍ ଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଛି। "ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେକଡାଉନ୍" ନାମରେ ନାମିତ ଏ-ହି ଧର୍ମଘଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଦାବି କରୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:55 PM IST

Ola Uber Strike Today: ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ଅଲ ଇଣ୍ତିଆ ବ୍ରେକ୍ ଡାଇନ୍ ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଓଲା,ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଡ୍ରାଉଭର୍ ଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଛି। "ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେକଡାଉନ୍" ନାମରେ ନାମିତ ଏ-ହି ଧର୍ମଘଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଦାବି କରୁଛି। 

କାହିଁକି Uber ଏବଂ Ola ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି?

ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ (TGPWU) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ନାହିଁ,କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶୋଷଣ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ରରେ,ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। 

ସଂଘ କହିଛି ଯେ (Ola) ଓଲା, (Uber) ଉବେର୍, (Rapido) ରାପିଡୋ, (Porter) ପୋଟର୍, ଏବଂ ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ଭଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି।

ସଂଘ କହିଛି ଯେ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଏଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ,୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଏଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ୨୦୨୫ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। "ଆମର ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଭଡା ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ," ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି:

ସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ,ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ନ ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆପ୍-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:

ସଂଘ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଗ୍ରିଗେଟର-ଆଧାରିତ ସେବା ସମେତ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଭଡା ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କରାଯାଉ। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ଏହି ଭଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୋଟର ଯାନବାହନ ଏଗ୍ରିଗେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ୨୦୨୫ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।

Narmada Behera

