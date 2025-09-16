Actor Buddhaditya Statement: ଜ୍ୱର ସହ କାଶ କମୁନଥିଲା...ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅଭିନେତା

Actor Buddhaditya Statement: ତା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନହେବାରୁ କଟକ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Actor Buddhaditya Statement: ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ କଥାଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର ଲିଭର ସିରୋସିସି କାରଣରୁ ଏମସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଖବର ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି । ଆଜି ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଲଗାତାର କାଶ ହେଉଥିଲା ଯାହାକୁ Chronic Infection ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛିଦିନ ଧରି କାଶ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ବଢିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି । କାରଣ କାଶ ସହ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନଥିଲା । ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ପରେ କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିନେତା ତଥା ସିନେ କଳାକାର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମେସେଜ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଛ ଭାବିଥିଲି। ପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ସତରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ତା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନହେବାରୁ କଟକ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ କିଛିଦିନ ହେଲାଣି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର । ତେବେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କୋମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଏବେବି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ନିମୋନିଆ ଓ ଲିଭର ସିରୋସିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଅଭିଜିତ୍ ଙ୍କର। କିଛିଦିନ ତଳେ କଳାକାର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଭିଜିତ୍ ଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଦୀପ ଦାନ କରିଥିଲେ।
