Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3107840
Zee OdishaOdisha TrendingBus Accident: ସୋରରେ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ...

Bus Accident: ସୋରରେ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ...

Bus Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:02 AM IST

Trending Photos

Bus Accident: ସୋରରେ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ...

Bus Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

ALSO READ: Top 10 News Today: ଆଜି ସେବାତୀର୍ଥ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୨୬ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିରେ ରହିବ ହାଲୁକା ଶୀତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ବସ ଯାଉଥିଲା । ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନା ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ ୧୬ ବାହନଗା ବଜାର ଦେଇ ବସ୍ ଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ଚଢିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବ୍ରିଜରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।  ବସରେ ୫୦ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।  ଆହକ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bus accident
Bus Accident: ସୋରରେ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ସେବାତୀର୍ଥ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,୨୬ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର
Seva Teerth
Seva Teerth: ଆଜି ସେବାତୀର୍ଥ ଉଦଘାଟନ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: ୨୬ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିରେ ରହିବ ହାଲୁକା ଶୀତ!
Balasore
ବାଲେଶ୍ୱର: ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର-ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ