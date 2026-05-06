Operation Urea Scam: ZEE NEWS ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କାରଖାନାରେ !

Operation Urea Scam News: ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଲର, ଦଲାଲ, ପରିବହନକାରୀ ଏବଂ କିଛି କାରଖାନା ୟୁରିଆର ଅବୈଧ ଯୋଗାଣରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Edited By: Zee Odisha Desk|Last Updated: May 06, 2026, 08:28 PM IST

Operation Urea Scam News: ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବସିଡିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୟୁରିଆ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ZEE NEWS ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ "ଅପରେସନ୍ କିଷାନ" ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ୟୁରିଆ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ ଏବଂ MDF କାରଖାନାକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଏପରି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହଳଦିଆ ବସ୍ତା ରାତିରେ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବସିଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ୟୁରିଆର ଥିଲା।

ପ୍ରକୃତରେ, MDF ଏବଂ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ ଶିଳ୍ପରେ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ୟୁରିଆ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୟୁରିଆ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ୟୁରିଆର କଳାବଜାରୀର ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି।

ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁରିଆ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଶସ୍ତା ସାର ପାଇପାରିବେ। ୟୁରିଆର ଏକ ବସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବସିଡି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୬୬ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶିଳ୍ପ ୟୁରିଆର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି।

ZEE NEWS ଦଳ ହରିୟାଣାର ଯମୁନାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଶର "ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ହବ୍" କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ, ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦଲାଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ "ସେଟିଂ" ସହିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚଢାଉ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ସମୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଲର, ଦଲାଲ, ପରିବହନକାରୀ ଏବଂ କିଛି କାରଖାନା ୟୁରିଆର ଅବୈଧ ଯୋଗାଣରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ତଦନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁଲାସା ହେବ ବୋଲି ZEE NEWS ଦାବି କରିଛି।

