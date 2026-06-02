Odisha Thunderstorm Alert: ଜୁନ୍ ୩ରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD

Odisha Thunderstorm Alert: ଜୁନ ୩ରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଜୁନ ୫ରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ ୬-୭ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Odisha Thunderstorm Alert: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଇଏମଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ ସମେତ ଅନେକ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛି।
ଜୁନ ୩ ଏବଂ ୪ତାରିଖ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ, ଜୁନ୩ରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଜୁନ ୫ରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ ୬-୭ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ମୌସୁମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗହମ ପରି ଫସଲ, କଦଳୀ ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଇନ, କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଜଳାଶୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡି।
