ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉଦୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୫ ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନ । ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନପାଳନ କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମିଳିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ STF ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଯାଇଛି STFର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯତ୍ନର ସହ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟିକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛୁ । ତେବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ କିଏ ଆଣିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ, ମେରାଇନ୍ ୱେ ଗୁଡିକର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ମୁଁ ନିଜେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଯଦି କେହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Balasore, Odisha | Five baby orangutans, two females and three males, all under one year old, were found in the Ranakatha Protected Reserve Forest (PRF) near Badapai village, which is not their natural habitat.
According to Balasore DFO Indalkar Pratik Prakash, "While… pic.twitter.com/CcdHwug3FO
— ANI (@ANI) September 9, 2026
VIDEO | Bhubaneswar, Odisha: Five baby orangutans rescued from the Balasore forest have been brought to the Nandankanan Zoological Park in Bhubaneswar. The young primates arrived at the zoo earlier today and were immediately taken in by wildlife officials. Given their tender age,… pic.twitter.com/e5VtRRaBiS
— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଲେଶ୍ବର ଭୋଗରାଇରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ STF ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଲ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛୁ । ସ୍ଥାନୀୟ ତଥ୍ୟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ କହିଲେ ଡିଆଇଜି ।
Five young orangutans rescued from Odisha’s Bichitrapur casuarina forest.
Forest officials reportedly found the animals apparently abandoned in the coastal forest of Balasore district, raising serious questions about how a species not native to Odisha reached the area.… pic.twitter.com/8Wwo7BfyzB
— Megh Updates ™ (@MeghUpdates) September 9, 2026