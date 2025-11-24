ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ଓଟିଇଟି) ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଆଶାୟୀମାନେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ଯାଏ ଅନ୍ଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, " ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁରୋଧ ଓ ଦାବିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହା ପରେ ଆଉ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶାୟୀ ମାନେ www.bseodisha.ac.in ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର ୧୭ (ବୁଧବାର) ହେବ। ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ଯାଏ ଚାଲିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।