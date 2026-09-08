Add Zee Business As A Preferred Source
App

OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି! ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବଢ଼ାଇଲା OMFED

OMFED ପକ୍ଷରୁ ଦୁଗ୍ଧ କିଣା ଦରରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:21 PM IST
OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି! ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବଢ଼ାଇଲା OMFED
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri Jagannath Temple: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରେଡମାର୍କ ତାଲିକାରେ ଆଉ ୩ ନାମ
2
3
4
5