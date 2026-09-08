OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି! ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବଢ଼ାଇଲା OMFED

OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ’ ଫେଡେରେସନ୍ (OMFED) ଦୁଧ ସଂଗ୍ରହ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୋଖାଦ୍ୟ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ଚାରା ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଦର ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
OMFED ପକ୍ଷରୁ ଦୁଗ୍ଧ କିଣା ଦରରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳନ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଦୁଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ OMFED ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା OMFED ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।