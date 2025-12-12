Advertisement
Ozempic Medicine: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ମେଡିସିନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

Ozempic Medicine: ଓଜେମ୍ପିକ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ହରମୋନ GLP-1 କୁ ଅନୁକରଣ କରି କାମ କରେ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏହା ପେଟ ଖାଲି ହେବା ମଧ୍ୟ ଧୀର କରେ। ଯାହା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

 

Dec 12, 2025, 02:27 PM IST

Ozempic Medicine: ଡେନମାର୍କ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନରଡିସ୍କ (Novo Nordisk) ଭାରତରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଓଜେମ୍ପିକ (Ozempic) ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜ୍ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରା, ୦.୫ ମିଗ୍ରା ଏବଂ ୧ ମିଗ୍ରା ଡୋଜ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଓଜେମ୍ପିକ ହେଉଛି ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଯାହା ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ।

କମ୍ପାନୀର ଘୋଷିତ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧ ମିଗ୍ରା ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୧୭୫ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ମାସରେ ୦.୫ ମିଗ୍ରା ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ୧୦,୧୭୦ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ମାସରେ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରା ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ୮,୮୦୦ ଟଙ୍କା। ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ୦.୨୫ ମିଗ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଭାରତର ଔଷଧ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା CDSCO ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଥିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ Ozempic (semaglutide) କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। US FDA ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହୃଦରୋଗ ଥିବା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ହୃଦରୋଗ ଜଟିଳତାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓଜେମ୍ପିକ୍?
ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ହରମୋନ୍ GLP-1 ପରି କାମ କରେ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏହା ପେଟ ଖାଲି ହେବା ମଧ୍ୟ ଧୀର କରେ। ଭୋକକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଏହା ଭୋକକୁ ଦୂର କରେ। ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅଫ୍-ଲେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବାନ୍ତି, ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

