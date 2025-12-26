Bombay High Court: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାରତ ରତ୍ନକୁ ନିଜ ନାମର ଲଗାଇବା ଭୁଲ୍; ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ

Bombay High Court: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଆଇନ।
Bombay High Court: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଆଇନ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନଗୁଡ଼ିକ ଉପାଧି ନୁହେଁ ଏବଂ ନାମର ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସୋମଶେଖର ସୁନ୍ଦରେସନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଆବେଦନର ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ "ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶରଦ ଏମ୍. ହାର୍ଦିକର" ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦଲିଲରେ ନାମ ସହିତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଯୋଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଜଷ୍ଟିସ ସୁନ୍ଦରେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା କୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାଇକୋର୍ଟ ୧୯୯୫ ମସିହାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପୀଠର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ, ଉପାଧି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପନାମ କିମ୍ବା ଶେଷ ନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୧ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଯୋଡା ନ ଯିବ। ତଥାପି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାମର ଅଂଶ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବାରେ ରହିଛି।
