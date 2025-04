Seema Haider: ଭାରତ ଛାଡିବେ ସୀମା ହାଇଦର? ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ!

Seema Haider News: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ନେପାଳ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସୀମା ହାଇଦର ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍କ ଭିସା ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ କି? କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସୀମା ହାଇଦର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ନେପାଳ ଦେଇ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସଚିନ ମୀନାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। PUBG ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସୀମା ଭାରତ ଆସିଥିଲେ।

ଭାରତ ଛାଡିବେ ସୀମା ହାଇଦର?

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ଭିସା ଥିବା ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୀମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିସା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମଲା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶରେ କ୍ରୋଧର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍କ ଭିସା ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ହାଇଦରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସୌରଭ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପଚାରିଛନ୍ଚି, "ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୀମା ହାଇଦର ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କି? ନା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନୂତନ କୂଟନୈତିକ ଛାଡ?" ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସୀମା ହାଇଦର ଏକା ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଚିନଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ?"

With the Indian govt asking Pakistani officials to pack up and leave, shouldn't Seema Haider be booking a return ticket too? Or is love the new diplomatic immunity?#TerrorAttackOnHindu #PahalgamTerroristAttack #pahalgamattack #IndianArmy #RahulGandhi pic.twitter.com/FPOt0RuKPK

— saurabh  (@VermajikeTweets) April 24, 2025