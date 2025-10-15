Advertisement
Pakistan Afghanistan Ceasefire: ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ିଲା ମୁନିର ସେନା! ତାଲିବାନକୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

Pakistan Afghanistan Ceasefire: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଶାସନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:01 PM IST

Pakistan Afghanistan Ceasefire: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଶାସନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାସନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (FO) କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା। FO କହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସକାରାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ପାକିସ୍ତାନ କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ କାବୁଲରେ ପ୍ରମୁଖ ତାଲିବାନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଠିକ୍ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ISPR) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

