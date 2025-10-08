Advertisement
Pakistan Army: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ଜଣେ ମେଜରଙ୍କ ସମେତ ୧୧ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Pakistan Army: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:17 PM IST

Pakistani Soldiers Killed: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯୋଗୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୧୧ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖାଇବର ପ୍ରଦେଶର ଓରକଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟ ୧୯ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଏବଂ ୮ ରାତିରେ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୧୯ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜୁନୈଦ ଆରିଫ୍ ଏବଂ ମେଜର ତୈୟବ ରାହତ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଭାରତ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ୧୪ ଜଣ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏବେ ଟିଟିପି ୧୧ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ତିନି ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତି କମରେ ୯୦୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫୯୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୨୯ ହିଂସା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯୋଗାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି।

 

