Pakistan-Afghanistan Clash: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ତାର ବର୍ବରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:40 PM IST

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ବରତା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍

Pakistan-Afghanistan Clash: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ତାର ବର୍ବରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାର କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଂଲଗ୍ନ ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି।

ଟୋଲୋନ୍ୟୁଜ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶର ଆର୍ଘୋନ୍ ଏବଂ ବରମାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆବାସିକ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦୋହା ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି,"ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ।" 

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋହାରେ ଆଲୋଚନାର ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦୋହାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶନିବାର କାତାର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ରେ ତାଲିବାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

